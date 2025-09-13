Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

viernes, 12 de septiembre de 2025

«El triunfo es de todos, para mí ganó la gente»

viernes, 12 de septiembre de 2025 2 min de lectura

Máximo Kirchner, relativizó este viernes el rol del gobernador bonaerense Axel Kicillof en el triunfo peronista en las legislativas y sostuvo que, según su espacio político, “ganó la gente”.


Los que crean que el triunfo fue de Axel, está muy bien, que festejen. A mi eso no me desvela. Nuestra interpretación es que ganó la gente”, consideró el diputado nacional en una entrevista para Gelatina.


El titular del PJ bonaerense planteó que el buen resultado en los comicios es de todos los integrantes de Fuerza Patria.


“El triunfo es de todos: de Axel, de (Federico) Achával, de Mariel Fernández, de (Federico) Susbielles también en Bahía, por más que no haya ganado hizo un esfuerzo grande en una ciudad que sufrió las inundaciones”, equiparó Kirchner.


En tanto, dijo que es “parte de la militancia política” que haya sectores que intenten capitalizar los triunfos. 


“El problema es que cuando lo hace un sector, algunos se ponen muy nerviosos y cuando lo hacen otros, parece que hay que acusarlo de algo. Hay que saber metabolizar esas diferencias”, puntualizó.

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS

