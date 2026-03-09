En Defensa del interés superior: «La mirada del niño es un pedido de ayuda, es un mundo a construir»



Desmitificar: acción urgente que permita informar que antes de la baja de punibilidad, aprobada por mayoría en el Congreso de la Nación, la legislación vigente actuaba sobre aquellos casos graves imponiendo privación de la libertad a los pibes en conflicto con la ley. Lo actuado, la experiencia adquirida por quienes desde hace más de una década y media trabajan en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil fue descartada por diputados y senadores de la Nación que elevaron sus manos y aplaudieron el avance contra la niñez vapuleada. En este 9 de marzo de 2026 la ley quedó promulgada en el Boletín Oficial de la República Argentina.



La Dra. Mariana Roncoroni es la Defensora oficial de los niños, jóvenes y adolescentes que ingresan al sistema penal. Brindó a Desalambrar una entrevista de enorme valor humano, describiendo las vidas invisibilizadas en territorios dominados por la ilegalidad normalizada; explicando que la puerta giratoria solo fue y es una construcción discursiva porque en en los hechos «hay privación de la libertad» pero restaurando la vida. Afirma la abogada que el centro de detención sea, probablemente, el único lugar y momento en que el Estado no los arroja al abismo.



¿Qué te pasa a vos como defensora oficial, como mujer y madre, con un Presidente y el Congreso que celebran bajar la edad de punibilidad?



Es interesante pensar que nos les interesa saber la realidad o no conocen el territorio. Por ejemplo, nosotros como defensores de responsabilidad penal estamos nucleados en una comisión que incluye jueces y fiscales de toda la provincia de Buenos Aires. Hablar con una o dos personas de este grupo, con la presidenta que es la jueza de Bahía Blanca, ya hubiera sido suficiente para tener un panorama. No es que las herramientas les quedaban lejos a los legisladores. Entonces hay una clara intención de no consultar, pero que también se refleja en no consultar que pasa con los trabajadores, con los jubilados, con los discapacitados, entonces no lo llamemos casualidad porque es como cínico, ¿no? Es muy frustrante seguir trabajando sin que hayan nutrido con recursos económicos a los organismos que deben cumplir con la ley, apuntalando lo que funciona, fortaleciendo a los operadores del fuero porque no hay soluciones mágicas.



¿Qué pasa en el Fuero Penal Juvenil? ¿Qué humanidad existe en el sistema?



Lo primero es decir que en el Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez cualquier chico que cometió un delito grave queda privado de la libertad. Si bien la ley que estamos manejando hoy establece un límite de 16 años, para delitos graves ya se preveía que tienen que quedar privados de libertad en institutos especiales. Es una fantasía creer que un chico que cometió un hecho grave sigue circulando por la calle. Eso no funciona y como defensora soy testigo porque me cuesta un montón que luego recuperen la libertad. Se maneja todo con mucha seriedad, es decir, recuperar la libertad implica escolarización, un proceso de responsabilización, el acompañamiento familiar, la calidad de ese acompañamiento, o sea, el chico que ingresó por un delito grave no puede salir con el mismo contexto familiar. Es una construcción que se hace con varios organismos, algunos son municipales, otros son provinciales, y si a esos se pudiera nutrir de más recursos, centro para recuperación de adicciones, terapias, todo sería mejor. Por ejemplo, los recursos del área de salud mental del Hospital de Moreno son los mismos de hace muchísimos años.



¿Cómo le explicamos a quien mira la nota que ese pibe no quiere estar en el encierro? ¿Cómo llegamos con un mensaje que sacuda e interpele a los adultos responsables y al Estado que debe respetar el bien superior?



Hay muchos chicos que requieren un empujoncito apenas. No hablamos de toda una generación de personas arrasadas, mas bien son familias puntuales que muchas veces ya fueron abordadas por los servicios locales y zonales y les falta eso, un empujoncito. Cómo seguir viviendo en el barrio, en donde ya no pueden participar de la escuela porque ya fueron excluidos por algún tema de violencia, pero a la vez en el propio barrio están rodeados de venta de productos de droga, de productos prohibidos, es decir, están rodeados también de marginación, de exclusión. Hoy los centros en donde estos chicos quedan alojados son buenos. La Provincia hace un gran esfuerzo, no entran más chicos o sea que ahora deberán invertir para aplicar la ley. En los centros los operadores trabajan con mucha responsabilidad desde lo humano. A un chico que por ahí vino de situación de calle, yo lo cargo y le digo, «estás comiendo bien» , él se ríe y me responde, «sí, comí milanesas con puré». Lo sacás del contexto, le brindás un marco adecuado y es otro ser humano, cambia todo. En estos institutos, todos manejados por seres humanos con mayúscula, se construyen nuevos seres humanos.



Las historias de esos jóvenes en conflicto con la ley, ¿cuál es el número estadístico en la actualidad?



Tengo alrededor de 100 detenidos, de los cuales ocho están en la franja de entre 14 y 16 años. La sociedad está esperando que algo cambie cuando todo va a seguir siendo exactamente igual. De estos chicos la gran mayoría no tiene reinserción en el sistema de mayores. Por supuesto que algunos sí, lamentablemente los que forman esas bandas captadas por adultos, los que no pueden despegar de este tema de ser empleados de bandas importantes de narcotráfico. Eso se va cada día mas porque optan por estos chicos que tienen problemas de consumo y ellos ya deben estar viendo que serán grandes operadores sino el último eslabón. Ese es un tema duro porque no hay centros de rehabilitación para chicos que tengan el problema de consumo grave y causa penal.

¿Que transmiten los pibes y pibas con sus miradas, cuando vos estás asumís la defensa?



Que son niños en un camino que que no se lo deseo a nadie, que hay que ver cómo hubiese reaccionado cada persona en ese camino, en los zapatos de ese niño. Hablo de niños desvalidos, subalimentados, con padres que cursan enfermedades mentales; niños que han tenido que ir a vivir con los abuelos sin que les expliquen por qué; niños abandonados, con un arma en la mano desde muy chiquitos, bien normalizando eso en los barrios de Moreno; que le venden la droga en la puerta de la escuela. Son niños, ¿qué hubiesen hecho, cualquiera de lo que nos está mirando, en esos zapatos?



