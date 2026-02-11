En el árbol del PJ bonaerense la rama del Trabajo es para Correa y de la Mujer sería para Mariel



El Partido Justicialista bonaerense perfila su Consejo Partidario. El acuerdo de las partes, Movimiento Derecho al Futuro y La Cámpora, resuelve la coyuntura, dato que no será menor si «la estrategia hacia el 2027 es compartida». Por ahora la foto bonaerense será la de «franquicias ordenadas», con espacios de representación y poder que son algo más que simbólicos.



La Intendenta de Moreno Mariel Fernández, que juega a evitar la absorción de su figura por cualquiera de las dos grandes corrientes (esa es la percepción), parece estar propuesta por el «cristinismo» en la conducción del Consejo de la Mujer. Por el Movimiento Derecho al Futuro suena Cristina Fioramonti de Florencio Varela.



Del riñón de Axel Kicillof, el conductor del MDF en Moreno, en la Rama Gremial Walter Correa es número puesto, acompañado por su Jefa de Gabinete Cecilia Cecchini, y la secretaria general de UPCN, Fabiola Mosquera, los tres por el MDF.



La junta partidaria, presidida por el intendente de Malvinas Argentinas Leo Nardini publicaría la nómina provincial mañana jueves, cuando vence la fecha para la exhibición de listas.



Como efecto residual de alta relevancia política, esta tarde habría una reunión para definir si se habilitan las «internas» en por lo menos 32 distritos.



Moreno está en esa lista, el MDF tiene la convicción de fortalecer el partido en las urnas, enfrentando a la maquinaria peronista de Mariel.