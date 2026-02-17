Ensayo sobre la caricatura (I)

Sobran las caricaturas, escribe Alfredo Grande. Caricatura del Congreso, de organizaciones de trabajadores, de libertad. Y, también es caricatura -agrega- la baja en la edad de punibilidad. A partir del análisis de Freud concluye que nos hacen renunciar a las palabras y luego a las cosas. En definitiva, sobran las caricaturas, faltan los íconos.

Recuerdo la frase del Che. “Revolución socialista o una caricatura de revolución”. Me hace pensar en la importancia de la caricatura. A mi entender, la caricatura se opone, desplaza, enmascara, encubre, al “vero ícono”, o sea, al verdadero rostro. En tiempos de guerra cognitiva, no es un tema menor. Supongo que llamar a una lucha contra las caricaturas, no es convocante.



Es la historia de mi vida.



Quizá este texto sea también una caricatura de lo convocante. Pero al menos para mí, es convocante. Un aforismo implicado dice que “la derecha siempre tiene razón, pero es una razón represora”. Lo represor es diferente de lo golpeador, lo apaleador, lo gaseador. Freud -fuente de mucha razón y justicia- lo dijo: represión es el esfuerzo de desalojo. Cuando decimos “represión” decimos esfuerzo de desalojo. La traducción más simple es las cosas de las cuales ya no se habla más. Han sido desalojadas. Desaparecieron. Pero vuelvo a citar a Freud: “renunciamos a las palabras y luego renunciamos a las cosas”. O sea; nos hacen renunciar a las palabras y luego nos hacen renunciar a las cosas. Algunos llaman a esto reforma laboral.



Estamos en plena época de caricaturas varias. La caricatura de la libertad, la caricatura de la democracia. La caricatura del racismo. Cuando el ex presidente habló de que los brasileros bajaban de los árboles, Brasil no dijo nada. No pidió su prisión ni lo denunció a Interpol. La abogada argentina, por un “gesto”, en una clara situacion de hostigamiento, es pasible de 5 años de prisión. Hasta ahora, no escuché organizaciones feministas decir algo al respecto. Considero esa detención como una caricatura de lucha antirracista. Brasil es un país profundamente racista así que los gestos de la abogada argentina le vienen bien. Los gestos de la abogada son ingenuos frente a las políticas actuales del ICE, que incluyen el asesinato. Pero se mantienen relaciones diplomáticas, económicas, a pesar de que el actual mandatario de la caricatura del norte es profundamente racista. Esto se llama desplazamiento al detalle y es una de las bases de las caricaturas. Por ejemplo, tomar un rasgo, un detalle, una parte, por el todo. Una nariz, una mandíbula, por todo el rostro. Aún recuerdo las caricaturas sobre Arturo Illia. Obviamente las caricaturas también matan.



La cuestión de la edad de imputabilidad es otra caricatura. 13, 14, al 7 y medio pago. El ícono (el verdadero rostro) de la imputabilidad debiera ser las condiciones subjetivas y objetivas en que sobrevive y sobremuere la niñez en la argentina.



Caricatura de Congreso, caricatura de organizaciones de trabajadores (algunos llaman a esto CGT) caricatura de libertad. En fin, las caricaturas sobran, los íconos faltan.



Las pocas y pocos que sostienen íconos y demuelen caricaturas, tienen el cielo de la credibilidad. Y la credibilidad también forma parte de nuestra guerra cognitiva.