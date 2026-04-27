«Hay que poner un Presidente peronista antes que el indulto a Cristina»



Carlos Bianco es el encargado de jugar la guerra discursiva, el que acepta el fuego amigo y tira combustible. Cuando el ministro acompañó a Axel Kicillof en el periplo español y sufrió una descompensación que lo llevó al quirófano de urgencia, quien lo atendió a la distancia fue Mayra Mendoza, actual legisladora bonaerense, la Jefa de Quilmes y figura principal de La Cámpora.



Máximo Kirchner no concurrió a la asunción de Kicillof como Presidente del PJ bonaerense, a pesar que todo es resultado de un acuerdo para evitar una interna (que hubiese desnudado la realidad partidaria).



Como La Cámpora apuesta, no solo al desgaste del candidato sino a vapulear su agenda, salió el soldado Parrilli anunciando una especie de plan para la candidatura de CFK 2027, lo que incluye el INDULTO. En el inicio de los últimos día de abril se «sugiere un acuerdo para acompañar a Axel siempre que el cristinismo decida quien gobernará la Provincia en 2027«.



Aquí, entonces. el Ministro de Gobierno de Axel sale a agitar las brasas: «Hay que poner un Presidente antes de pensar un indulto. Preocupémonos porque haya un presidente peronista«, subrayó el funcionario bonaerense en el programa «Toma y Daca«, por Futurock.



Bianco considera que cualquier medida de ese tipo implicaría una definición personal de la exmandataria. «Habría que preguntarle si quiere ser indultada, porque eso sería reconocer la culpabilidad de la condena«, sostuvo una de las espadas políticas de Kicillof.



Al referirse a la estrategia electoral, Bianco rechazó la idea de que el peronismo se abstenga de competir por la situación judicial de CFK. «Cristina no puede ser candidata porque está sufriendo una condena injusta, pero el peronismo no está proscripto«, concluyó.