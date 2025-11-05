Escrutinio definitivo: La Libertad Avanza le ganó a Fuerza Patria por 29 mil votos

Según la resolución firmada en La Plata por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Jorge Eduardo Di Lorenzo; la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan; y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, “se han concluido las tareas de escrutinio definitivo […] no quedando cuestiones por resolver por parte del organismo”.



El documento también dejó asentado que se computaron la totalidad de mesas habilitadas, además de los votos recurridos e impugnados validados, y los sufragios de electores privados de libertad y residentes en el exterior.



La Libertad Avanza obtuvo 3.649.988 votos, mientras que Fuerza Patria alcanzó 3.620.634, una diferencia de apenas 29.354 sufragios, menor a los 46.600 que arrojaba el escrutinio provisorio. De esta manera, el peronismo redujo la brecha, pero no logró modificar la distribución de escaños.



La provincia de Buenos Aires eligió 35 diputados nacionales y la asignación queda ratificada: La Libertad Avanza retiene 17 bancas, Fuerza Patria 16 y el Frente de Izquierda 2.



La Libertad Avanza (17):

Diego Santilli (subiría Rubén Torres o Ana Tamagno), Karen Reichardt, Sebastián Pareja, Gladys Humenuk, Alejandro Carrancio, Johanna Longo, Alejandro Finocchiaro, Miriam Niveyro, Sergio Figliuolo, Giselle Castelnuovo, Álvaro García, M. Florencia De Sensi, Joaquín Ojeda, Luisa González Estevarena, Hernán Urien, Andrea Vera y Javier Sánchez Wrba.



Fuerza Patria (16):

Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano, Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Marina Salzmann, Nicolás Trotta y María Elena Velázquez.



Frente de Izquierda (2):

Nicolás del Caño y Romina del Plá.