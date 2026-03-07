Espíndola juntó a todas las tribus peronistas para asumir un nuevo mandato gremial



La asunción de la nueva comisión directiva de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno (ASTMM) produjo la participación del Movimiento Derecho al Futuro; Movimiento Evita o Fuerza Patria «marielismo»; La Libertad Avanza; ATE, Frente Renovador y el PRO.



Continuidad y ratificación de Marcelo Espíndola como Secretario General. La concurrencia al acto fue ganando en cantidad y volumen. El humo de la parrilla, como un ritual que hace a la identidad simbólica, fue dando ese aroma único del encuentro que formateó una escena imposible de imaginar en otro lugar y espacio. Es interesante comprender lo alcanzado por la ASTMM en cuanto a la invitación cursada y la participación que obtuvo.



El Dr. Walter Bonavera, hombre identificado con el PRO, prestó sus servicios para denunciar y llevar a juicio a los «municipales» que atacaron la sede gremial y a Espíndola, el mismo que tuvo gran protagonismo en la Intervención del Consejo Escolar de Moreno.



Muy cerca del escenario la diputada provincial mandato cumplido Débora Galán, integrante del Colegio de Abogados Moreno – General Rodríguez, cuadro político del Frente Renovador.



Como buen anfitrión, Espíndola agradeció la presencia de una comitiva de La Libertad Avanza, presentes los concejales Chávez y Aguilar.



El Secretario General giró su mirada a la izquierda y saludó a la funcionaria municipal Micaela Galeano, Directora Previsional municipal. Luego se sumó la Directora de Diversidad, Nancy Sena y Simone Juárez, flamante Secretaria de Diversidad y Género de la ASTMM.



A minutos de comenzar el evento ingresó el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Correa.





El Secretario General de ATE, Walter Cravero, dijo presente en el cónclave peronista sindical.



Tras la descripción de un hecho político increíble, pasamos a la entrevista sobre el presente gremial, la consolidación del proyecto y la realidad de los /as trabajadores /as municipales:



