Hay acuerdo entre Trump y Milei

En un paso clave hacia la consolidación de una alianza económica estratégica, los presidentes Donald J. Trump y Javier Milei anunciaron un Acuerdo Marco de Comercio e Inversión Recíproca entre Estados Unidos y Argentina. El pacto busca profundizar la cooperación económica, promover el libre comercio y sentar las bases de un entorno transparente y predecible para las inversiones y la innovación.

El nuevo marco bilateral se apoya en los valores compartidos de democracia, libre empresa y mercados abiertos, y reconoce las reformas estructurales impulsadas por el gobierno argentino para modernizar su economía y atraer inversiones. El acuerdo, según ambos mandatarios, marca una nueva etapa en la relación económica entre Buenos Aires y Washington.

Apertura de mercados y reducción de aranceles

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la apertura recíproca de mercados. Argentina otorgará acceso preferencial a una amplia gama de exportaciones estadounidenses, incluyendo productos farmacéuticos, químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas.

Por su parte, Estados Unidos eliminará aranceles a determinados recursos naturales y artículos farmacéuticos no patentados.

Además, el acuerdo contempla mejoras en el comercio de carne vacuna y establece que Washington podrá considerar los efectos del pacto en sus decisiones sobre seguridad nacional, en el marco de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

Eliminación de barreras no arancelarias

Argentina se comprometió a desmantelar restricciones comerciales que dificultaban el acceso a su mercado, entre ellas licencias de importación y formalidades consulares. También eliminará progresivamente la tasa de estadística aplicada a las importaciones desde Estados Unidos, facilitando un intercambio más ágil y competitivo.

Normas técnicas y certificaciones

En materia regulatoria, Argentina reconocerá los estándares estadounidenses e internacionales para una amplia gama de productos. Esto incluye el reconocimiento de certificaciones de la FDA para medicamentos y dispositivos médicos, así como la aceptación de los estándares de seguridad y emisiones de vehículos fabricados en Estados Unidos.

Propiedad intelectual y lucha contra la piratería

El acuerdo incorpora compromisos concretos para reforzar la protección de la propiedad intelectual. Argentina ha tomado medidas contra mercados de productos falsificados y fortalecerá la lucha contra la piratería en el entorno digital.

También, se comprometió a resolver problemas estructurales señalados por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), como los criterios de patentabilidad, el atraso en el examen de patentes y la regulación de indicaciones geográficas.

Agricultura y productos alimenticios

En el terreno agropecuario, Argentina abrirá su mercado a ganado bovino vivo y carne de ave estadounidense, y acordó simplificar los procesos de registro para productos cárnicos, porcinos y lácteos.

Asimismo, se comprometió a no imponer restricciones sobre el uso de denominaciones comunes en productos alimenticios. Ambos países trabajarán juntos para eliminar barreras no arancelarias al comercio agrícola.

Compromisos laborales y ambientales

Argentina reafirmó su adhesión a los derechos laborales internacionalmente reconocidos y adoptará una prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzoso. En el ámbito ambiental, el país se comprometió a combatir la tala ilegal, promover una economía más eficiente en recursos naturales, especialmente en minerales críticos, y cumplir con el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la OMC.

Seguridad económica y cooperación estratégica

El pacto también incluye un capítulo sobre seguridad económica, en el que ambos países acordaron coordinar acciones contra prácticas comerciales desleales de terceros países y alinear políticas de control de exportaciones, inversión y evasión aduanera.

Inversión, energía y economía digital

Entre las oportunidades de cooperación, el acuerdo destaca la inversión conjunta en el sector de minerales críticos y la colaboración para estabilizar el mercado mundial de la soja.

En el ámbito digital, Argentina reconocerá a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos personales, se compromete a no discriminar servicios digitales estadounidenses y aceptará las firmas electrónicas válidas bajo la ley de Estados Unidos.

Próximos pasos

Ambos gobiernos acordaron acelerar la redacción final del texto y realizar los trámites internos necesarios para que el acuerdo entre en vigor lo antes posible. Además, se establecerán mecanismos de seguimiento a través del Acuerdo Marco de Comercio e Inversión (TIFA) y el Foro de Innovación y Creatividad para el Desarrollo Económico.

Con este entendimiento, Washington y Buenos Aires buscan fortalecer una alianza económica duradera, promover la inversión privada y consolidar una relación basada en reglas claras, reciprocidad y apertura de mercados.

FUENTE: DERECHA DIARIO