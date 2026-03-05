Familiares de discapacitados se movilizaron y exigieron al Gobierno que cumpla la ley



Protesta frente al Ministerio de Salud para exigir la aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad y hubo tensión con la Policía, que utilizó sus escudos para obligar a los manifestantes a permanecer sobre la vereda y evitar un corte del tránsito. Reclamaron por falta de pagos a beneficiarios y prestadores de servicios de salud.



Desde las 10.30, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad reunió una gran cantidad de familiares y profesionales en la esquina de Moreno y Bernardo de Irigoyen, frente al edificio de la cartera de Salud.

La protesta, que buscó visibilizar las «demoras inadmisibles y la «crítica situación» de los prestadores de salud, se desarrolló con normalidad hasta las 12, cuando efectivos de la Policía Federal Argentina avanzaron con sus escudos sobre los manifestantes para evitar que corten la calle Moreno. «Que feo, que feo, que feo debe ser, pegarle a los discas para poder comer», se quejaban.



Pese a que está vigente la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue reglamentada en 2026 luego de los intentos del presidente Javier Milei por vetarla, los prestadores del sector todavía no vieron normalizados sus pagos, según denunció el Foro Permanente de Personas con Discapacidad.



Incluso la Justicia falló en contra de una maniobra del Gobierno para dejar sin recursos la Ley y obligó a que se cumpla la normativa. «Pedimos una vida digna y que los que trabajamos podamos cobrar. Hay gente que no cobra. Es una vergüenza», dijo una mujer emocionada en diálogo con C5N.



Otro manifestante aseguró que «las personas con discapacidad no pueden vivir más así» y se quejó por la actitud de la Policía. «Estábamos protestando pacíficamente, sobre la vereda y nos quieren desalojar», planteó.



Luego de la tensión con los efectivos, desde el Foro Permanente de Personas con Discapacidad consideraron que la protesta ya había cumplido su objetivo y decidieron desconcentrar para evitar que escale en un conflicto mayor.



La carta contra Milei



Este miércoles, el coordinador del Foro, Pablo Molero, dirigió una carta pública al presidente Milei en la que expresó su preocupación por la ausencia de referencias a las personas con discapacidad en el discurso que brindó el domingo en el Congreso. «La negación de este sector no ha quedado a nivel de palabras, su gobierno desde el inicio ha tomado medidas que las han desprestigiado, que han puesto en crisis los apoyos que necesitan para poder desarrollarse y que no tienen en la generación de oportunidades que les permitan incluirse en todas las dimensiones de la vida social», sostuvo.



Molero también consideró que las acciones del jefe de Estado «han cuestionado la integridad de quienes con una pensión trataban de enfrentar la vida» y pidió dar solución a los prestadores de salud. «Sus decisiones complicaron aún más la difícil situación que arrastraban los prestadores por tener aranceles por debajo de la inflación generada en el período diciembre 2023 a diciembre 2024», indicó.







FUENTE: EL DESTAPE