Fuerza Patria, la lista donde cada parte atiende su juego

ELECCIONES 2025 –



Un domingo tranquilo, nadie está al borde un ataque de nervios, pero en el análisis en off que sobrevuela las mesas hay coincidencia en que lo «alcanzado no es todo lo competitivo que debiera», que cada «franquicia» buscó preservarse y que en noviembre de este año «lo real empieza a jugarse en serio». Primera observación de la lista de Fuerza Patria de la Provincia de Buenos Aires para disputar la elección legislativa de octubre: AFUERA los Intendentes y la Jefa comunal de Moreno.



Se destaca la presión de Juan Grabois que fue tan sólida que le permitó quedar atrás de Massa. Llueven las aclaraciones – por lo bajo – que Jorge Taiana es Cristina mas que el candidato elegido por Axel, quien si dispuso los lugares para la CGT y la CTA (Hugo Moyano hijo y Yaski). Entonces la apuesta de Cristina es la que cuenta con mayor número de representantes de Fuerza Patria, luego el Frente Renovador y Movimiento Derecho al Futuro.



Aquí están los /as candidatas de octubre:

Taiana, Jorge Enrique

Lopez, María Jimena

Grabois, Juan

Siley, Vanesa Raquel

Palazzo, Sergio Omar

García, María Teresa

Pietragalla Corti, Horacio

Propato, Agustina Lucrecia

Moyano, Hugo Antonio

Díaz, Fernanda

Galmarini, Sebastián

Miño, Ramona Fernanda

Yasky, Hugo Rubén

Salzmann, Marina Dorotea

Trotta, Nicolás Alfredo

Velázquez, María Elena

Calderaro, Luis Alberto

Rodríguez Golisano, Aldana Giselle

Catalano, Daniel Adolfo

Bernazza, Claudia Alicia

Rivas, Jorge

Di Bastiano, Rocío

De isasi, Oscar Gerardo

Saravia, Silvia

Raimundi, Carlos alberto

Quinteros, Macarena

Ortega, Carlos Alberto

Rusconi, Macarena Ayelén

De Marziani, Federico Aldo

Moreno, Maria Cristina

Leinenn, Aristides Bernabé

Defelipe, Florencia

Beroldo, Sebastián Javier

Ferrari, Julieta

Rodríguez, Alejandro Esteban