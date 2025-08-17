Fuerza Patria, la lista donde cada parte atiende su juego

ELECCIONES 2025 –
Un domingo tranquilo, nadie está al borde un ataque de nervios, pero en el análisis en off que sobrevuela las mesas hay coincidencia en que lo «alcanzado no es todo lo competitivo que debiera», que cada «franquicia» buscó preservarse y que en noviembre de este año «lo real empieza a jugarse en serio». Primera observación de la lista de Fuerza Patria de la Provincia de Buenos Aires para disputar la elección legislativa de octubre: AFUERA los Intendentes y la Jefa comunal de Moreno.
Se destaca la presión de Juan Grabois que fue tan sólida que le permitó quedar atrás de Massa. Llueven las aclaraciones – por lo bajo – que Jorge Taiana es Cristina mas que el candidato elegido por Axel, quien si dispuso los lugares para la CGT y la CTA (Hugo Moyano hijo y Yaski). Entonces la apuesta de Cristina es la que cuenta con mayor número de representantes de Fuerza Patria, luego el Frente Renovador y Movimiento Derecho al Futuro.
Aquí están los /as candidatas de octubre:
- Taiana, Jorge Enrique
- Lopez, María Jimena
- Grabois, Juan
- Siley, Vanesa Raquel
- Palazzo, Sergio Omar
- García, María Teresa
- Pietragalla Corti, Horacio
- Propato, Agustina Lucrecia
- Moyano, Hugo Antonio
- Díaz, Fernanda
- Galmarini, Sebastián
- Miño, Ramona Fernanda
- Yasky, Hugo Rubén
- Salzmann, Marina Dorotea
- Trotta, Nicolás Alfredo
- Velázquez, María Elena
- Calderaro, Luis Alberto
- Rodríguez Golisano, Aldana Giselle
- Catalano, Daniel Adolfo
- Bernazza, Claudia Alicia
- Rivas, Jorge
- Di Bastiano, Rocío
- De isasi, Oscar Gerardo
- Saravia, Silvia
- Raimundi, Carlos alberto
- Quinteros, Macarena
- Ortega, Carlos Alberto
- Rusconi, Macarena Ayelén
- De Marziani, Federico Aldo
- Moreno, Maria Cristina
- Leinenn, Aristides Bernabé
- Defelipe, Florencia
- Beroldo, Sebastián Javier
- Ferrari, Julieta
- Rodríguez, Alejandro Esteban
MÁS HISTORIAS
Fentanilo contaminado: veneno directo, bacterias letales
Mariel no será candidata en octubre
Randazzo No: la UCR deja el frente Provincias Unidas