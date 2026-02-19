Gendarmería desalojó a los manifestantes: sin incidentes ni daños colaterales

Casi media hora de resistencia, un buen tiempo para el despertar de sentidos y contenidos que podrán esparcirse a lo largo del día. Los /as dirigentes del «marielismo», militantes de causas populares, quemaron neumáticos en Autopista del Oeste (mano Capital) provocando la interrupción del tránsito. El piquete en claro rechazo a la Reforma Laboral «fue extinguido» por Gendarmería Nacional que «llegó al teatro de operaciones» y actuó sin provocar daños, tampoco generando incidentes.



La columna contó con el protagonismo del Movimiento Evita, la CCC, SOMOS Moreno, la 29 de Mayo y OLP, entre otros.



Un repliegue ordenado, descenso estudiado por la ladera izquierda, la militancia acampa bajo el puente entonando la canción: «…«…traigan al gorila de Milei para que vea, que este pueblo no cambia de idea, lleva la bandera de Evita y Perón».