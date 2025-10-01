Israel intercepta y secuestra a la tripulación de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales

Barcos de la armada israelí interceptaron y detuvieron a los tripulantes de al menos seis barcos de la flotilla en aguas internacionales en clara violación a todas las leyes.



📌 Se preparan acciones de solidaridad en todo el mundo. En Italia hay movilizaciones espontaneas y una huelga llamada para el viernes.



La flota naval del Estado de Israel a pocos minutos de interceptar y detener a varios de los barcos de la Flotilla, secuestrándolos porque hasta el momento se desconoce dónde están y su estado, muestra a través del Ministerio de Relaciones Exteriores -dirigido por un ultra nacionalista- a la activista reconocida internacionalmente Greta Thumberg, con el objetivo cínico de mostrar al mundo que no ejerce violencia contra los tripulantes secuestrados. Cuando el objetivo de la Flotilla precisamente es romper el cerco que Israel ejerce sobre Gaza y continuar denunciando el genocidio que el Estado sionista lleva adelante.



Minutos antes del secuestro de la flota, la dirigente y militante del MST, Cele Fierro, pudo grabar un video:



