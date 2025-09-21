El presidente Javier Milei anunció la presentación de su nuevo libro «La construcción del milagro” con un show que se celebrará el próximo lunes 6 de octubre en el Movistar Arena, con capacidad para 15.000 espectadores.



A través de su cuenta de X, el mandatario compartió el link que permite reservar las entradas del evento que será libre y gratuito. “La construcción del milagro. Reservá tus entradas en: https://mileielmilagro.com”, planteó el libertario.



En la misma línea, cerró: “LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE VIVA LA LIBERTAD CARAJO CC: @hojasdelsur”.



Según supo la agencia Noticias Argentinas, el libro de la editorial Hojas del Sur contará de 576 páginas, en las que el Presidente buscará exponer las bases y fundamentos detrás las decisiones de su administración desde su asunción el 10 de diciembre de 2023 en Argentina.



La obra, cuyo costo es de $32.000 o de $25.600 si se abona en efectivo, apunta a detallar el programa económico al que el mandatario asegura que, en el plano internacional, han calificado como “el milagro argentino”.



No es la primera vez que el mandatario protagoniza una presentación del estilo, dado que mayo de 2022, hizo lo propio en el Luna Park, para exhibir su obra “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. En aquella oportunidad, el mandatario además de exponer los pormenores de su texto, interpretó para el público la canción que lo popularizó “Panic Show”, de La Renga.



Lo llamativo de la reciente publicación es el cambio de editorial. Luego de que la editorial Planeta debiera retirar ejemplares del mercado debido a que en la edición española de “El camino del libertario” se incluyeran datos biográficos falsos de Javier Milei, será Hojas del Sur, el sello que se hará cargo de la publicación.



La elección no es casual. La firma integra el plantel organizador de «La Derecha Fest» en Buenos Aires, el evento que inició en la provincia de Córdoba, e incluye autores como Nicolás Márquez, Agustín Laje, Diego Recalde o Marcelo Duclós.

