Joven de 21 años se quitó la vida en la Comisaria Moreno 1ª

Gonzalo Federico Ruiz quedó alojado en la dependencia policial el pasado día viernes. De acuerdo a la reconstrucción producida por el colega Rodrigo Solórzano (Semanario Actualidad), el joven es interceptado por efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación, probablemente solicitud de identificación que otorga en la base de datos un pedido de captura en curso por un supuesto robo en Morón.



La Comisaría Moreno 1ª está impedida de alojar personas por el estado infrahumano de los calabozos. Gonzalo Federico Ruiz queda allí a la espera de un cupo en otra dependencia, pero menos de 48 horas más tarde «los efectivos a cargo de la Comisaría descubren» que Ruiz se «quitó la vida atando una sábana a los barrotes de la celda».



Para el cuerpo médico forense de Lomas de Zamora no hay dudas que se trató de un «suicidio». La Dra. Natalia Imelio, una de las responsables de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, y el Auxiliar Letrado Dr. Sebastián Bueno, están a cargo de la causa. No se dispuso medida contra personal policial, no hay imputados pero si queda abierta la investigación de Asuntos Internos.

FUENTE: SEMANARIO ACTUALIDAD