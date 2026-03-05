Juan Bautista Mahiques, el nuevo Ministro de Justicia



El fiscal general de la Ciudad Juan Bautista Mahiques fue oficializado este jueves como ministro de Justicia, cargo en el cual reemplazará a Mariano Cúneo Libarona.



Así se indicó por medio de la publicación del Decreto 133/2026 en el Boletín Oficial: “Acéptase, a partir del 4 de marzo de 2026, la renuncia presentada por el doctor Mariano Cúneo Libarona al cargo de Ministerio de Justicia”, informó el citado documento en el cual además se le agradece “al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.



En tanto, en el decreto que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se indicó luego: “Desígnase, a partir del 5 de marzo de 2026, en el cargo de Ministro de Justicia al doctor Juan Bautista Mahiques”.



Mahiques asumirá hoy a las 12 como ministro de Justicia en la Casa Rosada, oportunidad en que estará rodeado por jueces y fiscales que respaldan su designación.