Kicillof inauguró el nuevo puente vehicular de Los Huesos sobre el Río Luján

Además, el Gobernador puso en funcionamiento un Centro de Atención Primaria de la Salud y entregó patrulleros para fortalecer la seguridad del distrito.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes el acto de inauguración del nuevo puente vehicular de Los Huesos sobre el río Luján, una obra estratégica para la conectividad de la región y la mitigación de inundaciones. Fue junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Leonardo Boto, con quienes también puso en funcionamiento un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en el distrito.

En ese marco, Kicillof destacó: “Este es el tercer puente que construimos sobre el Río Luján para reemplazar estructuras antiguas que, al ser demasiado estrechas, funcionaban como un tapón y provocaban desbordes”. “Para nosotros no es solo una mejora en la circulación: es una obra histórica que trae tranquilidad a las familias que durante años vivieron con la angustia de perder sus recuerdos y sus bienes cada vez que llovía”, añadió.

Esta obra beneficia directamente a las localidades de Jáuregui y Open Door, proporcionando una vía de acceso segura y fluida hacia el centro de Luján. El puente de hormigón posee una calzada de 76,5 metros de largo y 8 metros de ancho, con dos carriles y defensas vehiculares, y reemplaza a la antigua estructura de una sola mano que limitaba la circulación.

Por su parte, el intendente Boto remarcó: “Este es el resultado del trabajo conjunto: los problemas son muchos y siempre aparecen, pero cuando hay un gobierno municipal y un gobierno provincial que dialogan y se esfuerzan por buscar soluciones, las respuestas llegan”.

La obra se enmarca en la Etapa II de la ampliación y mejoramiento del tramo medio del Río Luján, un megaproyecto de infraestructura que la Provincia lleva adelante con una inversión actualizada de $116.674 millones. Estas intervenciones, que abarcan 42 kilómetros de extensión, tienen como objetivo adecuar el cauce para aumentar la capacidad de escurrimiento, prevenir desbordes y mitigar el impacto de las inundaciones en beneficio de 1,5 millones de bonaerenses de seis municipios de la cuenca.

“Mientras el Gobierno nacional abandona todas las obras de infraestructura, nosotros hacemos un esfuerzo inmenso para sostener la inversión pública en Luján y en toda la provincia”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Es mentira que no haya plata, el problema es que prefieren usarla para la especulación y la bicicleta financiera. En la Provincia vamos a seguir trabajando para que los recursos lleguen a los bonaerenses con más puentes, centros de salud y patrulleros”.

Inauguración de un CAPS y entrega de patrulleros

Más temprano, el Gobernador inauguró el nuevo CAPS “Brigadier General Juan Manuel de Rosas” que, ubicado en el barrio Luchetti, beneficiará a los vecinos de Open Door. A partir de una inversión de $1.319 millones, cuenta con seis consultorios: cuatro de atención general, uno odontológico y otro ginecológico, además de vacunatorio, farmacia, enfermería y SUM.

Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, pusieron en funcionamiento cuatro nuevos patrulleros para fortalecer la prevención y el combate del delito en el distrito. Por último, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, firmó convenios con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) por $450 millones para financiar la realización de la Expo Luján 2026 y otros eventos productivos y culturales.

Por último, Kicillof subrayó: “Ante el abandono del Estado nacional, que genera cada día más problemas y dificultades, las y los bonaerenses cuentan con intendentes y un Gobierno provincial que van a hacer todos los esfuerzos para que haya más bienestar, salud y seguridad”.

Estuvieron presentes la subsecretaria de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro; sus pares de Articulación Institucional del Ministerio de Seguridad, Eduardo Aparicio; y de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez; el superintendente de la Región Interior Norte I, Comisario General Walter Fernández Mamani; el director ejecutivo del hospital “Nuestra Señora de Luján”, Miguel Fuentes Maldonado; la directora asociada, Vanesa Montano; funcionarios y funcionarias locales.



