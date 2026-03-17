Kicillof lanza su Centro para «salir de la agenda de la derecha»



El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, este martes encabezará en la ciudad de La Plata el lanzamiento Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), con el que intentará componer las nuevas canciones del peronismo.



“Entendemos que no hay futuro posible si no es a través de la solidaridad, la tolerancia, el amor y el compromiso con el otro. Alcanzar un país integrado, justo, libre y con igualdad no es posible sin reflexión y trabajo colectivo”, comunicaron desde el partido referenciado en el Gobernador.



De esta manera, la nueva usina de ideas buscará elaborar propuestas de políticas orientadas al ámbito nacional a fin de nutrir el proyecto presidencial de Kicillof. Todo esto teniendo en frente el plan kirchnerista de La Cámpora, que ya comenzó a reunirse con sectores detractores del Gobernador como el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, o el diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto.



El CEDAF elaborará documentos y gestionará actividades que “promuevan el desarrollo a nivel local, provincial y nacional”. “También analizamos la realidad del país y su impacto en la vida de las personas, con una mirada puesta en los derechos sociales básicos que como país queremos que todos nuestros ciudadanos disfruten”, añadieron.



La presentación estará cargo del propio Kicillof acompañado por los tres encargados de coordinar las tareas del nuevo espacio: la exministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, el exministro de Infraestructura provincial, Agustín Simone y el gerente general de AUBASA, Pablo Ceriani.



“Hay que salir de la agenda de la derecha y definir nuevos ejes de debate para atender las demandas actuales. Las nuevas canciones no implican dejar de reivindicar el pasado, pero no podemos viajar en el tiempo al 9 de diciembre de 2015, porque el mundo cambió, para alcanzar el bienestar que tuvimos hay que hacer cosas nuevas”, remarcó Ruiz Malec.



FUENTE: DIPUTADOS BONAERENSES