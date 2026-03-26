Kicillof prometió a los /as Intendentes /as repartir los fondos que debe Milei a la Provincia



Axel Kicillof encabezó este jueves la reunión con intendentes de toda la Provincia de Buenos Aires que escucharon el llamado que tuvo claves de todo tipo y color. Para lo jefes /as comunales que sienten la crisis golpeando sus cuentas, la zanahoria ofertada es «coparticipar los fondos que eventualmente recupere la Provincia en su disputa judicial con el Gobierno nacional«.



En el Salón Dorado de la Gobernación hubo presencia del peronismo, vecinalistas y la Unión Cívica Radical (UCR), que arribó con agenda propia. En total, si bien la convocatoria alcanzaba a los 135 distritos, se estimó la presencia de alrededor de 70 intendentes, con ausencias marcadas de referentes de La Libertad Avanza y el PRO.



Figuras del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), entre ellos Mario Secco, Fabián Cagliardi, Hernán Arranz, Gustavo Cocconi, Walter Wischnivetzky, Sergio Barenghi, Julio Marini y Facundo Diz, quienes respaldaron la postura del gobernador frente a la Nación.



Ausentes por agendas contrapuestas, la mayoría de La Cámpora: Eva Mieri (Quilmes), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza), Marisa Fassi (Cañuelas) y Mariel Fernández (Moreno), que permaneció en el distrito siguiendo minuto a minuto la explosión de FADEMAC.



En su discurso, Kicillof profundizó las críticas al Gobierno nacional y aseguró que la Provincia atraviesa una “emergencia” que se ha ido agravando en los últimos meses. “Esto no es un accidente, es el resultado de una política económica deliberada”, sostuvo el mandatario, al tiempo que pidió el acompañamiento de los intendentes en las presentaciones judiciales que impulsa la administración bonaerense ante la Corte Suprema.