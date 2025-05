«Kicillof se equivoca porque Cristina le ofrece un diálogo y él no acepta»

Nota en vivo con Infobae y Mariel Fernández. Entrevista matutina que le permite a la Intendenta piquetera del Movimiento Evita (así lo presentó el portal) referenciarse con su historia, el presente al lado de Cristina y una marca que nunca falta en las notas, algo así como parte de la música de La Capitana de Moreno: «Hay mucho machismo en la políticaa, aunque a ella (Cristina) no le guste que lo hablemos así de esa manera pero lo cierto es que lo vivo yo en carne propia, así que me imagino que con ella también es así».



Mariel Fernández está alineada con Cristina Fernández de Kichner como la conductora del Partido Justicialista que «quiere ordenarlo» porque hoy «no sobra nadie», sin embargo busca un punto equidistante que se difuma cuando llegan las repreguntas.



La Alcaldesa de Moreno toma distancia de la gran interna entre CFK y Axel: «Creo que se lo acompañó mucho a Axel y después hay historias que tienen que ver con ellos, y siempre digo que no fui parte porque yo soy del Movimiento Evita. La de ellos es una historia de un espacio político que se partió. A veces se mezclan cosas personales con la política y eso no está bueno. Tampoco está bueno tomar definiciones políticas desde el enojo, creo que las definiciones políticas se toman desde la política».



Luego aportó un dato partidario muy interesante: «Nosotros no queremos romper, Cristina no quiere romper. Yo participé de varias reuniones y lo que quiere Cristina es un triunfo del peronismo, que quiere conducir, por supuesto. Creo que todos nos damos cuenta que ella quiere conducir, a mí me parece correcto, y creo que intentó entregar el bastón de mariscal en varias oportunidades pero nadie lo agarró».



Ante la repregunta si cree que Kicillof está equivocado, la respuesta de la Intendenta es muy concreta: «Creo que en algunas cosas sí, Cristina le ofrece un diálogo que él no está aceptando y yo creo que en Este momento más que nunca hay que dialogar y y nosotros necesitamos la unidad. Si vos le preguntás al ciudadano común, al simpatizante peronista, quiere que vayamos todos juntos y que votemos una sola vez».