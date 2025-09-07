Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

domingo, 7 de septiembre de 2025

La boleta de Mariel, triunfo grande de La Capitana de Moreno

domingo, 7 de septiembre de 2025 1 min de lectura

ELECCIONES 2025 –


Cuarta victoria consecutiva de la mujer que hace historia. La elección bonaerense, jugada de Axel Kicillof en clave desafiante al orden instituido.


El gobernador de la Provincia de Buenos Aires ratificaría el triunfo ante Milei, el tercero consecutivo, lo que amplía su fuerza, el movimiento, el futuro que levanta velas hacia 2027.


En Moreno la polarización gobernó la jornada, una pelea entre el «oficialismo» y La Libertad Avanza. Con doce (12) bancas en disputa, la boleta de Mariel HABRÍA conquistado ocho (8) bancas, al tiempo que LLA se alzaría cuatro (4) escaños.

NOTICIA EN DESARROLLO

