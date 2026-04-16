«La ciencia nunca puede colisionar con los derechos humanos sino que debe estar a favor»



Contar lo contado tantas veces, acudir a los espacios que formatean su vida, explicar cómo sucedió que la ciencia haya puesto su capacidad al servicio humano de Abuelas de Plaza de Mayo. La Universidad Nacional de Moreno da inicio a todo un programa y calendario de actividades al cumplirse 50 años del último golpe cívico – militar en nuestro país.



Víctor Penchaszadeh, médico exiliado en 1976 por la dictadura militar argentina, llegó a la UNM al Conversatorio “El índice de abuelidad. Cuando los materiales genéticos todavía no eran un camino al parentesco”. Previamente tuvo un encuentro en el Consejo Superior donde fue recibido por las autoridades. La actividad abre el ciclo “Cuerpos, identidades y documentos” y propone pensar cómo el conocimiento científico, en este caso desde la genética, intervino e interviene en problemas públicos decisivos de nuestra historia reciente.



Adriana Sánchez, Secretaria de Ciencia y Tecnología, contextualizó la visita de Penchaszadeh como parte del ciclo “Cuerpos, identidades y documentos” que propone pensar cómo el conocimiento científico, en este caso desde la genética, intervino e interviene en problemas públicos decisivos de nuestra historia reciente.



«Me dedico a difundir que la ciencia no es ciencia a menos que sea ética. Lo que hicieron los nazis con la ciencia fue terrible, muchos de ellos recibieron la pena capital por lo realizado. Lo que yo abogo es que la ciencia nunca puede colisionar con los derechos humanos, debe estar a favor», declara Víctor Penchaszadeh.



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