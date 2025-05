La Federación crece y SUMA

Es una fuerza que construye ampliando las bases, porque apuesta a un acción que tiene poco de matemática aunque los números no son fríos.



A la Federación de Sindicatos de Empleados Municipales de la Provincia de Buenos Aires (F.S.E.M.P.B.A) se incorporó el Sindicato Unificado de Trabajadores de Avellaneda, algo que SUMA a la construcción de una herramienta que sepa defender los derechos que quienes siguen sin ser reconocidos como se merecen.



En el acto de recibimiento a la Federación, fueron protagonistas los /as compañeros /as afiliados /as y los representantes gremiales Daniel Aversa, Secretario de SUMA, y los secretarios Adjunto y de Finanzas de la Federación, José Luis Nuñez y Marcelo Espíndola.