La Fuerza de Mariel en el Congreso nacional

Adquiere centralidad el vértigo del segundo cierre de lista. Fuerza Patria cruje, quedaron heridos /as en las tres corrientes (contienda bonaerense) pero parar a Milei es más fuerte.
La lista de candidatos /as a diputados /as nacionales resulta el desafío de cara al futuro, lo que significa HOY para el «peronismo» la estación 2027.
En el escaparate hay una figura que dice PRESENTE en cualquier análisis y/o información. Se trata de Mariel Fernández, la Alcaldesa de Moreno, que construyó su escudo local (entiéndase la lista, su lista) y arma la posición ajedrecística de ser «la síntesis» entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Objetivamente no hay otras mujeres en la Provincia que representen el Conurbano profundo, con cierta instalación nacional, que pueda mostrar gestión y que en cualquier encuesta ofrezca un diferencial de imagen positiva.
Ganó cómodamente sus dos elecciones ejecutivas; tomó el control del poder local, redujo a la oposición e impuso a las corrientes justicialistas un modelo de gestión activo, desburocratizado, riguroso, de orden cerrado, riesgoso pero productivo en su meta, haciendo eje en el rol y capacidad de las mujeres; promoviendo una transformación visual del distrito donde calidad y belleza se presentan como políticas públicas, una puesta en escena que apunta a combinar economía popular, industralización, turismo, inversiones, la cultura como patrimonio identitario.
Fernández conduce un proceso cuyo plan no se reduce a los límites comunales. Alcanzó la Cuarta Vicepresidencia del PJ nacional, comenzó a recorrer provincias llevando bajo el brazo la Revista «Reconquista», el Peronismo que vuelve enamorar. Sin renunciar nunca a su origen movimientista, apuesta a ser parte de una «gran renovación». Expone su modelo en foros internacionales donde el «cuidado, protección de las ciudades y políticas de géneros y diversidades» son columnas de lo que está en construcción.
En la mesa grande del armado de Fuerza Patria su nombre tiene peso y volumen. Comentan que el díscolo de Juan Grabois aceptaría no romper (jugar por afuera) si Mariel «encabeza la lista de diputadas /os nacionales. Cristina Fernández, la gran jugadora, la ubica a la Intendenta de Moreno en un puesto central, al tiempo que Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, visitó el distrito y reconoció el armado morenense, aún cuando el Movimiento Derecho al Futuro fue desechado de la lista municipal.
Mariel Fernández es aliada de La Cámpora. Muy cerca de CFK, su nombre y apellido puede estar en el 1 o el 2 de la gran propuesta nacional. De producirse este suceso político es que «también hubo resolución en lo local«, es decir, La Capitana debió asegurarse que «Walter Correa permanecerá junto al gobernador Kicillof y desiste de asumir su banca» (el actual ministro fue primer concejal en 2023 y está en condiciones de asumir la intendencia si Mariel pidiese licencia en el cargo).
Los motores están prendidos. Mariel no duda cuando cree y siente que la patria, el destino o la providencia le reservan un lugar. La acefalía de liderazgos indiscutidos abre puertas, una de ellas es el Congreso nacional… crecen las probabilidades de ver allí a la mujer que quiere seguir escribiendo su historia asumiendo la banca y proyectando su 2027 con aroma bonaerense porque poser la certeza que «nada ni nadie puede alterar el orden elaborado en su patria chica».
PDTA: Fuerza Patria Moreno distribuye un spot en el que se utilizó material de archivo, actuación, Inteligencia Artificial y un enemigo apuntado: Javier Milei. Tal vez un adelanto de la campaña nacional, una gragea de todo lo que se viene.
