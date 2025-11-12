Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

jueves, 13 de noviembre de 2025

La inflación de Milei acumula casi un 25 por ciento, la recomposición salarial de Mariel le gana por dos puntos

miércoles, 12 de noviembre de 2025 2 min de lectura


La inflación de octubre llegó al 2,3% (en septiembre dio 2,1%) acumulando así un incremento del 24,8% entre los primeros diez meses de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Entre los rubros que más aumentaron en el décimo mes del año, se destacaron Transporte (+3,5%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (+2,8%).


Claro que, como siempre ocurrió, la medición es un número o porcentaje frío que no representa la canasta real del trabajador, en este caso municipal.

Con la paritaria en cuarto intermedio, a la espera de una mínima certeza respecto a la «ayuda provincial», fijando como política inquebrantable pagar en tiempo y forma los salarios (también el aguinaldo), el equipo económico de La Capitana de Moreno lee que «la inflación de Milei en los diez primeros meses del año no superó el 25 por ciento», mientras que la recomposición otorgada a los/as municipales arroja un 27 por ciento, es decir, que la «victoria de los combativos gremios municipales aventaja en dos puntos el modelo de baja inflacionaria de Milei».

Si hay que hacer un esfuerzo, las cartas ya están en la mesa…y cinco años de historia reciente.

Ciencia y paz, la Universidad de Moreno sustenta el desarrollo

Karina Sarro, docente de la ESPUNM, recibió el premio Humanitario Global para Argentina

«Mariel hace peronismo, lo que otros no hacen y claro que puede ser gobernadora»

