La Ministra de Educación bonaerense visitó la ESPUNM y recorrió la Universidad Nacional de Moreno

En las cuentas oficiales de la Universidad Nacional de Moreno se comunica una visita importante y notable. El Rector Alejandro Robba recibió el pasado día viernes a la Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.



La presencia de Flavia Terigi, ex Rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, fue un acto institucional de relevancia. Se habló de la situación edilicia de la UNM, intercambiaron miradas sobre el sistema educativo de la región, recorrieron el Campus Universitario y las «instalaciones provisorias de la ESPUNM» – así redactado en el texto oficial -, siendo recibida por el Director Claudio Fardelli.



Cabe recordar que existe un Convenio firmado en 2020, que fue actualizado el año pasado, por el cual la Provincia de Buenos Aires asume el compromiso de dotar de tierra e inmueble a la Escuela Secundaria N° 37, institución que hoy posee el edificio de Corvalán y Merlo, patrimonio de la UNM.



De allí que la frase «instalaciones provisorias de la ESPUNM» debe leerse con precisión ya que quedó anunciado «el compromiso de un nuevo encuentro a la brevedad» para abordar todas las temáticas que atraviesan a la Universidad Nacional de Moreno.