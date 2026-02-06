La NO obra cumplirá un año el próximo mes de mayo



Quienes recuerdan bien otro tiempo, las vías de reclamo vecinales terminaban en Martínez Melo, a metros de las vías del ferrocarril. El pasillo del Honorable Concejo Deliberante quedaba reducido, había espera, los /as concejales /as atendían la alta demanda. La modernidad impuso otras condiciones, además de vehiculizar las «peticiones» por las delegaciones municipales.



Pero como una pieza «museológica» recibimos la «juntada de firmas de habitantes del barrio 25 de Mayo» quienes el 27 de mayo de 2025 ingresaron por Mesa de Entradas del municipio un pedido de reparación de la calle Pastor Obligado, entre las calles Watt y Guiraldes.





El avance de la no OBRA se acerca de cumplir un año el próximo mes de mayo.







Es una calle, cien metros intransitables que aguardan convertirse en «el mejorado revolucionario» porque NUNCA SE HIZO TANTO.