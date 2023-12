Si en octubre el pueblo envió un mensaje estratégico al gobierno actual, colocando a La Libertad Avanza en segundo lugar, ¿qué sentencia emitió el pueblo en noviembre al votar una propuesta que anuncia una reforma profunda y largos meses de ajuste?

Eduardo Balán había considerado que la elección General fijó una tendencia política que abría la continuidad del Frente de Todos – Unión por la Patria con Massa Presidente. Muy lejos de marcar en una nota periodística algo semejante a «falla de diagnóstico», la inquietud mantiene vinculación intrínseca con la incertidumbre. El líder, referente y ex candidato a Intendente del Poder Comunitario en UP, sostiene: «Creo que lo que pasó en las últimas elecciones como pueblo mostramos un cierto hartazgo respecto a una democracia que la podemos llamar como un poco mentirosa, y es algo que nos interpela a todos a construir una democracia real. Seguramente vamos a afrontar un escenario conflictivo porque la opción que ganó las elecciones no cree en la democracia, ni en la mentirosa ni en la real».

El gran cambio nacional, la mayor crisis que se cierne, es para Balán una nueva oportunidad de acentuar la propuesta, programas y planes desde abajo, reconociendo al pueblo como protagonista.El próximo 16 de diciembre hay una cita en Cuartel V: «Haremos una feria comunitaria de proyectos que se llama Cuartel V Tierra del buen vivir. Vamos a lanzar una serie de iniciativas para fortalecer en los barrios las redes de organizativas pero llevando propuestas concretas en materia de empleo, de seguridad, de protección de nuestros jóvenes lanzando allí con gente de CORREPI y la CPM un manual que tiene que ver con proteger a las niñeces y juventudes. Todo lo que proponemos se basa en una convicción, este escenario que es tan problemático para nuestro pueblo también es la oportunidad de crear más que nunca nuestra capacidad de organizarnos en una lógica colaborativa y desde ahí pensar una nueva lógica para gobernar lo comunal».

