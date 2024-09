El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, aseguró que “la Provincia va a ser una trinchera del peronismo para generar una alternativa» porque lo que está haciendo el presidente Javier Milei “no está funcionando” y “se ve mal”.

En diálogo con Radio Splendid, sostuvo que desde Unión por la Patria (UxP) deben “seguir trabajando para crear una opción” porque tanto Milei, como Daniel Scioli y Luis ‘Toto’ Caputo “decidieron crear su propio guión y su imaginario de país”.



“Obedecen a lo que les dice el Excel, no hay ningún ministerio que funcione bien. La no gestión no es gratis. Tenemos que lidiar con el humor social que es pesado y los aumentos que generan duda«, indicó el ministro.

Por otra parte, manifestó que, como fuerza opositora, «no es en la cancha del internismo donde se van a encontrar las respuestas” porque hay que responder correctamente “ante la magnitud de los problemas de la gente”. “La respuesta no es un candidato«, añadió.



Asimismo, expresó que este año se sufrió un plan de “ajuste” que va a continuar “todo el año que viene” porque quienes “iban a hacer el sacrifico eran los que más tenían y no fue así«.



En cuanto a lo que sucede puntualmente en la provincia de Buenos Aires, se iniciaron 2300 obras, pero 1000 de ellas “están paralizadas”; Katopodis afirmó que “se invierte una quinta parte de lo que se invertía” en la gestión anterior porque “todo el presupuesto del fondo del Ministerio de infraestructura lo tienen paralizado”.



Para finalizar, indicó que el próximo 2 de octubre habrá una movilización multitudinaria “para parar a Milei como lo hicieron el 23 de abril con la defensa a la educación pública”, porque, además, “hay 110 mil familias más” en la calle a comparación a junio del año pasado.



“La gente ve que aumenta la luz, el transporte y la comida, entonces se preguntan cuándo vienen las buenas que promete el Gobierno», cuestionó.

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS