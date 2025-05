«La reparación es que García vaya preso, luego intentaré reconstruir mi vida»

En octubre de 2018 denunció en sede penal a quien era Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Moreno. Pasaron casi siete años y llega el juicio oral, dos jornadas, el 26 y 27 de mayo. Rocío Gavilán cree que habrá justicia y que Marcelo García será condenado por el delito de abuso sexual y de poder.



«El daño que me hicieron no es fácil de superar porque es irreparable. En su momento hubo mucho silencio y hoy también, por eso pido al Concejo Deliberante que me acompañe en los dos días de juicio. Quiero que vaya preso. Hay chicas, mujeres, que me acompañaron desde siempre», explica Rocío al realizar la nota en vivo por Instagram de Desalambrar.



Se quiebra al hablar de su pequeña hija. Pone de manifiesto que seguirá peleando para que nadie mas viva lo que ella padeció. Responde de forma directa: «La reparación es que García vaya preso, luego reconstruiré mi vida. Estoy ansiosa, espero ese día, quiero que vaya preso y que pague todo que me hizo a mí y mi familia. Quiero justicia y exijo a los /as concejales /as que me acompañen».