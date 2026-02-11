La UNM abre la inscripción a los Ciclos de Licenciatura en Educación Secundaria y en Educación Inicial

La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción 2026 a los Ciclos de Licenciatura este lunes 9 de febrero hasta el miércoles 4 de marzo.
La inscripción se encuentra abierta exclusivamente para las siguientes carreras:
Licenciatura en Educación Secundaria (Ciclo de Licenciatura)
Licenciatura en Educación Inicial (Ciclo de Licenciatura)
Esta inscripción se realiza conforme lo establecido en el Calendario Académico 2026, aprobado por Resolución UNM-CS Nº 1.295/25
Información sobre el Ingreso 2026:
Para otras consultas, escribir a orientacion@unm.edu.ar o bien a alumnos@unm.edu.ar
