Llamado a Asamblea Anual Ordinaria 2026



COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ /



El Consejo Directivo del CATS Distrito Moreno – General Rodríguez convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 29 de Abril 2026 con primer llamado a las 17 horas, y segundo llamado a las 18 horas en la calle Int. Asseff N° 164, Moreno, Sede Distrital, para tratar el siguiente Orden del Día:



1- Designación de un Secretario de Actas y dos matriculados para firmar el Acta.



2- Memoria Distrital 2025.



3- Informe Contable Distrital 2025.



4- Presupuesto de Recursos y Gastos 2026.



5- Balance de gestión 2023–2025



La Asamblea sesionará válidamente con la presencia de por lo menos un tercio de los colegiados con domicilio legal en el Distrito, en primera citación.

Una hora después de ésta, se constituirá válidamente con los matriculados presentes.

Sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos.