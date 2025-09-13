Mariel en el podio y su carrera no se detiene



La Capitana encabezó el acto del triunfo electoral en Moreno. Breve discurso, cánticos, alegría, festejos, tranquilidad institucional.







Viaje veloz a La Plata porque allí, en la ciudad de las diagonales, Axel Kicillof se aprestaba a festejar un resultado redondo, estratégicamente planeado. Mariel Fernández por supuesto que formó parte de la gran foto en el escenario bonaerense.







El periplo de alto corte político terminó en San José 1111 para encontrarse con su líder, Cristina Fernández de Kirchner.

Con los resultados en la mesa y el plan en continuo desarrollo (expansión o preservación), ahora se conoce el informe del sociólogo que suele hacer trabajos para el Municipio de Moreno, el reconocido Roberto “Tito” Bacman de la consultora CEOP – LATAM. Tras las elecciones del pasado 7 de septiembre la perfomance de la Intendenta de Moreno la ubica en el podio de los /as mejores Intendentas /es, una carpeta de presentación que podremos comparar con otras encuestadoras que miden la imagen de esas figuras que tienen el derecho ganado de expresar que «vencieron la motosierra de Milei». Así lo describe el consultor:



«En el marco de las elecciones legislativas de septiembre de 2025, los intendentes del conurbano bonaerense, región que concentra el 70% del padrón provincial y cerca del 30% del nacional, consolidaron su rol como actores determinantes en los resultados electorales. La reciente encuesta de imagen pública revela que su aprobación, anclada en la gestión cotidiana y la cercanía con los ciudadanos, marcó la dinámica electoral en este núcleo político clave. La percepción positiva de los intendentes, con tasas de aprobación superiores al 55% en distritos como Malvinas Argentinas, Pilar,

Moreno, Vicente López o Florencio Varela, se correlaciona directamente con los amplios márgenes de victoria de los frentes electorales que sustentaban. Este «efecto arrastre» refleja cómo su arraigo territorial y la valoración de su gestión potenciaron el voto local, consolidando el dominio de la fuerza en el distrito.











El trabajo de CEOP – LATAM es un insumo de poder para Mariel Fernández que sigue en la gran carrera con la tranquilidad que la casa común… está en orden.