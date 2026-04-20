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lunes, 20 de abril de 2026

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Mariel Fernández inauguró el Espacio de Memoria Quinta La Pastoril

lunes, 20 de abril de 2026 3 min de lectura

GACETILLA OFICIAL –


La intendenta de Moreno Mariel Fernández, junto a familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos, vecinas y vecinos, inauguró el Espacio de Memoria Quinta La Pastoril, ubicado en Monsegur 1852, en la localidad de La Reja. 


La jornada comenzó con una caminata desde la intersección de Hipólito Yrigoyen y Del Cañón y luego tuvo lugar el acto central. Además, se inauguró una sala audiovisual inmersiva y una muestra historiográfica que hace referencia al contexto político, económico y social de la época y los hechos ocurridos en el lugar.


Durante la actividad, la jefa comunal expresó “Recuperar este lugar, donde durante la última dictadura cívico-militar se cometieron crímenes de lesa humanidad, también es defender nuestra identidad y acompañar a las familias y organizaciones que durante tantos años sostuvieron esta lucha”, y agregó que “Por eso los sitios de memoria son tan importantes, porque recordar también es una forma de no permitir que vuelva a pasar, de defender nuestros derechos y de construir un presente más justo”. 


El espacio cuenta con distintas salas temáticas que reconstruyen lo sucedido el 29 de marzo de 1976, incluyendo contenidos históricos, testimoniales y audiovisuales. Además, incorpora un sector destinado a las infancias, promoviendo el acceso a la memoria desde una perspectiva inclusiva.




La creación de este sitio es resultado de un proceso sostenido de trabajo conjunto entre familiares, organizaciones y el Estado local, que permitió la recuperación y preservación del predio como espacio de memoria.


Cabe recordar que el 29 de marzo de 1976, fuerzas del Ejército y la policía irrumpieron en la quinta donde se desarrollaba una reunión de la conducción del PRT-ERP. Como consecuencia de ese operativo ilegal, siete personas fueron asesinadas y otras siete fueron secuestradas.


Para visitas de instituciones educativas y organizaciones, el Espacio de Memoria Quinta La Pastoril se encuentra abierto de martes a viernes, de 10 a 16 horas, con modalidad exclusiva para grupos y reserva previa. Por su parte, el público general puede participar de visitas guiadas los días sábados a las 14 horas. Las personas interesadas pueden completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://derechoshumanos.moreno.gob.ar/centro-detalle.php?id=7#visitas-la-pastoril 




Estuvieron también presentes, el presidente del Concejo Deliberante, Emmanuel Fernández; la diputada provincial Noelia Saavedra y autoridades municipales.


Con esta inauguración, el Gobierno municipal reafirma su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, promoviendo políticas públicas que contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, democrática y con plena vigencia de los derechos humanos.

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