Mariel inauguró obras que se iniciaron en el año 2021

ESCUELA SECUNDARIA N° 7



Una gacetilla de prensa completa, descriptiva y muy precisa. Primero la fuente de donde se obtuvieron los recursos: Fondo de Financiamiento Educativo. En segundo lugar la fecha de inicio que tuvo la intervención de la Municipalidad de Moreno y el cierre de lo proyectado:



1 – En 2021, a través del Fondo de Financiamiento Educativo, el Municipio realizó el cerramiento perimetral del predio y colocó rejas en todas las puertas que dan al patio externo, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad del establecimiento.



2- Hacia finales de 2022, se inició una obra de mayor envergadura que contemplaba la restauración del ala más antigua de aulas, con la proyección de reemplazar la cubierta para permitir en el futuro la construcción de un primer piso y sumar nuevos espacios educativos.



3- Durante 2023, el contexto económico nacional generó dificultades para la empresa que llevaba adelante la obra, lo que derivó en la rescisión del contrato en 2024. A pesar de ese escenario, el Municipio decidió continuar con el proyecto para garantizar la mejora de la escuela.



4- Marzo 2026, las obras ejecutadas en la actualidad, incluyeron la renovación estructural del sector intervenido, con estructura de hormigón armado y mampostería de ladrillo hueco, revoques y pintura interior y exterior, colocación de nuevos pisos, cielorrasos desmontables en aulas y cielorrasos de PVC y roca de yeso en otros sectores.



5- Solo faltó un gran detalle: ¿qué costos tuvo la obra iniciada en 2021 y concluida en 2026?



Mariel Fernández encabezó la actividad oficial en la Escuela Secundaria N° 7 (NdR: hoy se espera al gobernador Kicillof en otro establecimiento remodelado) y entregó un discurso que proyecta su política: «El Estado tiene que invertir en educación, porque es invertir en futuro, y es creer en las y los estudiantes. Es invertir en su formación para construir una Patria mejor con buenas personas, y de esa formación en gran parte se encarga la escuela, por eso es tan importante mejorarla y cuidarla».



La Alcaldesa esbozó el modelo que le gusta, aquel que será presentado en Capital Federal (en los próximos días cuando abra un local partidario) y con el que recorrerá la Provincia de Buenos Aires de la mano de la nave Reconquista: «La política que nos gusta a nosotros es la que hace obras, la que cuida, la que acompaña a los jóvenes, la que acompaña a las infancias, la que entiende lo importante que es invertir en educación, en cultura, en la memoria de los pueblos, en la soberanía nacional y que entiende también la importancia de, por ejemplo, tener un museo de Malvinas. Lo más valioso que tiene nuestra patria son las personas que la habitan, que son ustedes, el pueblo argentino”, concluyó.