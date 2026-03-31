Mariel le da pelota al Evita

TEXTO GACETILLA OFICIAL –

La intendenta Mariel Fernández encabezó la apertura del Campeonato Evita 2026, en el Teatro Municipal “Leopoldo Marechal“, ubicado en Asconapé 85. Esta edición contará con la participación de 25 mil niñas, niños y jóvenes, junto a 15 mil adultos de 60 clubes deportivos del distrito.



Durante el acto, la jefa comunal, remarcó: “Desde el Municipio con mucho esfuerzo garantizamos el mantenimiento de los clubes de barrio, las sedes y la premiación para las y los participantes. También, entregamos pelotas y una bandera para cada categoría que inicia en este torneo”; y agregó: ”Es muy importante que el deporte y todas las actividades que se desarrollen en los clubes sean símbolo de familia y paz, donde cada familia que se acerque sienta que llegó al mejor lugar que pueden estar”.



En ese marco se realizó la entrega inicial de materiales deportivos, que incluyó pelotas y una bandera para cada categoría que inicia la competencia.



El campeonato cuenta con una amplia gama de disciplinas entre ellas fútbol 11 y fútbol 5 que en categorías infantiles y juveniles registran 25 mil participantes, distribuidos en 60 clubes de fútbol y la categoría adultos que reúne a cerca de 20 mil jugadores.



Además del equipamiento inicial, el Municipio garantiza durante todo el año el arbitraje, el mantenimiento de la infraestructura de los clubes y el funcionamiento de las sedes administrativas, donde se realizan fichajes, emisión de carnets y organización de los boletines de competencia.



Desde la gestión municipal se promueve que el deporte y las actividades en los clubes de barrio sean espacios de convivencia en un entorno de respeto, integración y paz.