Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

domingo, 7 de diciembre de 2025

Mariel: mensaje a sus concejales /as, al pueblo de Moreno y libertad para Cristina

domingo, 7 de diciembre de 2025 2 min de lectura

En la puerta del Palacio se montó un escenario modesto. Finalizó la jura de los ocho concejales /as de la Lista de Mariel en Fuerza Patria y el equipo acompaña a La Capitana que emerge del recinto y va al encuentro de su militancia.


Vítores, aplausos, bombos, la liturgia siempre presente. La Intendenta que, días atrás en el Club Defensores, anunció que en «marzo inicia su campaña para ser gobernadora«, toma el micrófono y repite los mismos conceptos que año tras año les entrega a sus legisladores /as, hombres y mujeres que además de acompañar todo en el HCD asumen «tareas por fuera de esa función natural» cada vez más desnaturalizada.


Ayer, el análisis nacional, quedó enfocado en la palabra crueldad, en referencia al Presidente Milei.


MF propone actuar con amor, acompañar y sostener a vecinos /as; con mucha fe y esperanza en la memoria de lucha que tiene el pueblo porque, «más tarde que temprano volverá a flamear la bandera de un gobierno popular», aseveró la líder local que cerró el breve acto entonando «la marcha peronista» y pidiendo por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner.


