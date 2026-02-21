Más de un millón de estudiantes comenzaron el Período de Intensificación de Enseñanza en la Provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó ayer de una jornada del Período de Intensificación de Enseñanza, durante el cual más de un millón de estudiantes bonaerenses reciben horas adicionales de contenidos educativos y acompañamiento pedagógico en toda la Provincia. Fue en la Escuela Secundaria N°17 de Ituzaingó, junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente local, Pablo Descalzo; y la directora de la institución, Rosa Paucara.



En ese marco, Kicillof afirmó: “Esta semana empiezan las clases todos aquellos alumnos que están en el proceso de intensificación para profundizar contenidos y ser acompañados en sus aprendizajes: son más de un millón de estudiantes, más que el sistema educativo total de cualquier otra provincia”. “Abrimos las escuelas antes de lo que se hacía para mejorar la educación de los pibes y pibas: eso implica una mayor inversión desde el Estado”, agregó.



“Mientras el Gobierno nacional apunta a retirar al Estado de todos lados, en la Provincia recorremos el camino contrario. Vamos a seguir inaugurando y ampliando escuelas y destinando todos los recursos que estén a nuestro alcance para mejorar la educación pública”, sostuvo el Gobernador.



El programa acompaña a estudiantes de nivel primario y secundario que no acreditaron una o más asignaturas, generando un espacio para fortalecer los aprendizajes necesarios y aprobar las instancias curriculares pendientes. En total, 1.080.421 estudiantes -uno de cada tres alumnos- participan de esta instancia extendida junto a sus docentes.



Por su parte, Terigi sostuvo: “Este período de intensificación que se pone en marcha garantiza la posibilidad de reforzar contenidos pedagógicos con los chicos y chicas que hayan estado desbalanceados en alguna materia el año anterior”. “Las inversiones y el desarrollo de políticas públicas como estas que estamos llevando adelante desde la Provincia demuestran nuestro compromiso con la educación pública”, añadió.