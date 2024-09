Máximo Kirchner en La Plata: “Algunos se confunden y piensan que lo importante son los lugares”

En su más importante aparición pública desde la asunción del Gobierno de Javier Milei, el diputado nacional y líder de La Cámpora Máximo Kirchner encabezó un importante acto en La Plata bajo el lema “Armar de nuevo”, una presentación con guiños a las elecciones del 2025 y con indicios a unas mucho más cercanas: las del Justicialismo en noviembre. Entre críticas al oficialismo y chicanas por la interna peronista, el dirigente lanzó: “Algunos compañeros se confunden y piensan que lo único importante son los lugares”.





“Esta convocatoria tiene que ver con militantes con diferentes responsabilidades, todas ellas importantes. Porque muchas veces algunos compañeros y compañeras se confunden y piensan que lo único importante son algunos lugares…”, aseveró el referente kirchnerista en tácita referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof, cabecilla del otro sector en disputa en el peronismo del distrito; y sumó: “Esta moda que hay de dirigentes con importantes cargos que creen ser víctimas… Un dirigente no es víctima”.





“Podrán pensar como uno o no, la militancia y el debate político es así, y nadie se puede enojar, ofender y ver donde hay ideas o ganas de debatir o discutir un complot«, expresó luego Máximo Kirchner, y espetó: “Porque vieron que ahora dicen ‘el dedo de Cristina’… Yo, la pregunta que me hago es, ¿si los que fueron señalados por el dedo de Cristina se quejan, qué nos queda a los que no fuimos señalados y seguimos haciendo lo que tenemos que hacer? Hay muchos sectores del peronismo que no se aguantan a Cristina porque trabaja todos los días y porque no tiene miedo”.





“Uno de los problemas que tenemos hoy es que hay muchos dirigentes del peronismo con miedo. En vez de asumir ese miedo, prefieren… Bue…», manifestó después. Envalentonado por los gritos del público, agregó: “Si queremos construir seria y honestamente entre aquellos que no coincidimos con este modelo de país, sería bueno que en vez de pedirle autocrítica a la compañera la empiecen a hacer ellos, y a reconocer cuando se equivocan. No tiene nada de malo equivocarse”.



En tanto, sobre la elección de candidatos presidenciales en 2023, Máximo Kirchner consideró: “Algunos pedían a Daniel Scioli en vez de a ‘Wado’ de Pedro. ¿A ustedes les parece? Miren dónde está uno y dónde está el otro, y hagan autocrítica de una buena vez… Después hubo que hacer un firulete, y con todo el dolor del mundo el compañero se bajó, aceptando la instrucción; porque cuando se tiene conducción, se tiene cuando te dicen que sí, pero lo más importante es aceptarla cuando te dicen que no«.

FUENTE: DIAGONALES