«Me cansé de hacer presentaciones en el Municipio, ¿mis derechos dónde están?

María Núñez vive en la localidad de La Reja Grande. Heredó de sus abuelos la casa ubicada en Salvador Rueda y Palma. Comenta que hace seis años habita ese inmueble que comparte medianera con una empresa que funciona desde hace más de 17 años.



Con el paso del tiempo la convivencia vecinal se volvió imposible. Nuñez aseguró a este medio que «esa actividad carece de habilitación» que «buscó hablar con el dueño de la empresa para resolver los problemas que genera el sonido y los gases que emite la producción que allí se genera» pero resultó infructuoso llegar a un acuerdo.



Al mismo tiempo comentó que realizó presentaciones en la Municipalidad de Moreno y obtuvo como respuesta un «quedese tranquila que nos vamos a ocupar».



En este último día del feriado extra largo María no soportó más una situación que se escuchar y ver: «No puedo sentarme un rato a charlar con mi marido afuera a tomar unos mates o comer un asado. Mis derechos donde están», denuncia la vecina de Reja Grande.