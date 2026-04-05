«Me encomiendo a Dios para que no falte la comida para los chicos»



A algo más de 23 kilómetros de Moreno Centro, la urbanización le ganó a la ruralidad en esa localidad que tiene parques industriales, pileta con olas y próximamente una cárcel.



En Cuartel V, Barrio Los Hornos, que hace años dejó ser el último asentamiento, Marta, trabajadora municipal, presta un servicio humano y básico: plato de comida, de lunes a viernes. Ella comenta que «dejó de hacer lista o listados», todo funciona a demanda espontánea.



«Vienen personas en situación de calle, pibes con problemas de adicciones que no tienen nada para comer», describe Marta esa geografía social y humana que despliega una táctica diaria. «Hay varios comedores en la zona, entonces lo que hacen es retirar de un lugar y guardan entre los yuyos la comida; van a otro comedor y obtienen otra ración que les permite guardar para la noche. En nuestro comedor preparamos alimento para 420 familias».



Marta agradece el compromiso de la Intendenta Mariel Fernández por haber ayudado a muchas familias a contar con su terrenito y lograr así que crezca el barrio.



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



