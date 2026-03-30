Mesa Bonaerense o caja de hambre con productos de cuarta



Llega el beneficio no ALIMENTARIO y alguien percibe que son menos artículos que antes pero con el diario del gobierno de las comunidades o la propaganda consumada.



Mesa Bonaerense es una política pública que paga el gobierno de la Provincia de Buenos Aires pero la contratación de las empresas proveedoras es potestad de Mariel Fernández.



Mesa Bonaerense representan 105.224 cupos, algo más que 1,5 mil millones de pesos mensuales.







En cada caja se incorpora el diario de Mariel, entrega de marzo que tiene notas sobre educación. ¿Cómo interpela ese mensaje de INVERSIÓN PUJANTE MUNICIPAL en las comunidades que no tienen aulas, mesas y sillas?



Diseño, producción e impresión del DIARIO, todo lo paga la Municipalidad de Moreno a través de la emblemática Secretaría de Comunicación conducida por El Canciller Linares.



La caja que administra Mariel y explota el dúo Carrillo – Pereyra (las empresas proveedoras intocables que manejan el servicio alimentario escolar en Moreno) hoy sufre la desactualización. Dos fuentes privadas que trabajan en otros municipios del Conurbano, afirman que si Kicillof o el Cuervo Larroque no aumentan los valores hay riesgos de colapso del sistema porque «los números no cierran por ningún lado».



Esa caja reducida que fue entregada a más de 100 mil familias morenense presenta lo posible porque, en la visión empresarial, ya no es negocio sostener el esquema que se traduce en 15.065 pesos por unidad y que alcanza para:

1 paquete de tallarines Don Guido; 1 Leche Parcialmente Descremada – Plenty; 1 lata de Arvejas – Alto Pavón; 1 lata de Atún desmenuzado – Cumana; 1 litro Aceite – Nanosol; 1 paquete Arroz – Carmabe; Lentejas – Agromar; 1 Harina – Bruning.