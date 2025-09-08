Microcrédito para emprendimientos productivos ya supera los 4 mil millones de pesos 

PROVINCIA / GACETILLA OFICIAL –



El Municipio de Moreno continúa impulsando una línea de microcréditos con tasa subsidiada , en el marco del convenio con Provincia Microcréditos, la empresa de Banco Provincia destinada a acompañar a emprendedores, trabajadores independientes y pequeños productores.



Hasta la fecha, ya se otorgaron 45 microcréditos, por un total de $58 millones, con un monto promedio de $1 millón por crédito. En esta jurisdicción ya se brindó financiamiento a más de 1.350 trabajadoras y trabajadores independientes por un monto total $4.782 millones. Del total de créditos otorgados, el 76% fue destinado a mujeres, lo que evidencia una fuerte participación femenina en el desarrollo emprendedor local.



La línea permite acceder a financiamiento con un subsidio de tasa de 13 puntos por parte del municipio y condiciones favorables para su devolución. Los emprendimientos liderados por mujeres obtienen una bonificación extra de dos puntos.



Además, los plazos son flexibles, no hay comisión de otorgamiento de los créditos y, entre los beneficios, se destacan la apertura de una caja de ahorro en Banco Provincia bonificada al 100% durante toda la vigencia del crédito.



“Frente a una situación económica tan difícil, estos convenios muestran la importancia del trabajo articulado entre la Provincia, la banca pública y los municipios para fortalecer el empleo y fomentar el desarrollo productivo local”, sostuvo Emiliano Bisaro, vicepresidente de Provincia Microcréditos.



“Desde Provincia Microcréditos trabajamos junto a los municipios para potenciar el acceso al crédito porque sabemos que detrás de cada financiamiento hay un trabajador o una trabajadora que apuesta, con esfuerzo, a construir un futuro mejor para su comunidad”, concluyó.



Desde el gobierno municipal señalaron que los fondos están destinados a inversiones productivas, adquisición de equipamiento, mejoras en espacios de trabajo y capital de trabajo, como parte de una estrategia de desarrollo con inclusión.



En ese sentido, Santiago Burrone, administrador general del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), señaló: “Nuestro compromiso es con las y los trabajadores de Moreno, ellos son el sujeto social para la transformación de la realidad. Por eso, la alternativa y la salida a la crisis que generan las políticas neoliberales es fortalecer, acompañar, financiar y reivindicar la economía popular”.



“Desde la gestión de Mariel Fernández, hacemos uso de los recursos del Estado para promover otra economía. Una economía que es parte de un modelo de desarrollo que prioriza al trabajador y no al capital”, explicó.



La línea de microcréditos con subsidio de tasa ya alcanza a 20 jurisdicciones en toda la Provincia de Buenos Aires, consolidando una política de financiamiento local orientada al trabajo independiente y al desarrollo productivo territorial.