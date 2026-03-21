«Mientras siguen peleándose y continúa la pelotudez política, emerge Mariel como algo natural»



El Tío participó de un acto morenense, a metros de la BIG manzana de luces y poder. Antonio Castillo siempre apela a saber de la historia del peronismo, un ejercicio de búsqueda, capacitación y construcción. Su palabra reviste importancia sobre qué representa la apertura de un local partidario de Mariel Fernández a la vuelta del Congreso de la Nación Argentina.







El líder de las Organizaciones Libres del Pueblo (OLP), que integra el Frente Malvinas, refiere que el «lanzamiento» de Mariel no solo es adecuado sino que La Capitana de Moreno es «líder natural» y se anima a realizar porque no hay conducción centralizada y nadie ostenta una mayoría victoriosa.



«En este momento de pelotudez política, donde siguen peleándose, emerge Mariel y es parte de un proceso natural«, afirma Castillo y avanza en su diagnóstico partidario político: «Es Mariel la que sale, puede salir cualquiera porque el terreno, la circunstancia, está en dada para que surja porque no hay una conducción clara, no hay una política clara. Entonces es es el ámbito, la tierra está lista para sembrar algo nuevo».



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