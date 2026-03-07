«Milei busca consolidar el caos y que no se pueda realizar el plan de vida con dignidad»



El Presidente de la Nación promulgó la Reforma Laboral. En pocas semanas alcanzó el objetivo a partir de los números en el Congreso y la crisis de representatividad que atraviesa a la mayoría silenciosa. El instrumento pivotea con la declaración abierta, concreta y explícita de Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso: la «industria vieja» será reemplazada por el modelo de mayor primarización, algo así como la dar la estocada final al poder residual del Conurbano, si es que podemos leer que la propuesta ubica al nuevo trabajo en sectores relacionados con petróleo, minería y el agro.



No trata de repoblar el país sino de reducir la capacidad operativa de la mayor oposición política en la provincia mas grande, que ve como pequeñas y grandes industrias bajan las persianas, lo que denominan «industricidio»



Sergio «Checho» Gómez, abogado laborista que está al frente de la Subdelegación de Trabajo bonaerense (sede Moreno), expone que «hay un programa del gobierno de Milei de pulverizar todo el andamiaje político y jurídico de derechos en Argentina», observando que la ley votada y promulgada «más que una reforma se trata de un mamarracho jurídico que tiene como único fin destruir la Ley de Contrato de Trabajo que contiene un visión protectora de la clase trabajadora».



Comprendiendo la teoría y llevando a la práctica el actual modelo, Gómez describe los resultados tangibles en Moreno: «El universo de despidos te demuestra, solo en el distrito de Moreno, que hay una recesión económica impresionante, una dificultad en el intercambio económico que se refleja en los hechos, y me refiero solo a lo que llega a la Subdelegación de Trabajo, lo que llega a mi institución, pero después está todo lo que queda fuera. Entonces, si el contexto es de crisis económica, de recesión económica, es en el momento en que más necesitamos la tutela judicial efectiva para los trabajadores«.



Seguro en su análisis, proyectando la política que el Presidente desea ejecutar en todo el país, pero especialmente en la Provincia de Buenos Aires, Gómez concluye: «Lo que busca Milei es justamente consolidar el caos y que no se pueda realizar el plan de vida con dignidad«.



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



