«Milei busca retrotraernos al pre peronismo, con trabajadores sin derechos ni conquistas»

Walter Correa, Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, conductor del Movimiento Derecho al Futuro en Moreno, emitió declaraciones de cara al debate que habrá en el Congreso Nacional porque, como lo indican los voceros libertarios, Milei quiere votar la Reforma Laboral en este mes de diciembre.



En declaraciones radiales, Correa aseguró que «la reforma laboral no guarda relación alguna con la realidad, Milei quiere insertarnos en una colonia yankee y así retrotraernos al pre peronismo, con trabajadores sin derechos ni conquistas».



Convencido del impacto que podría tener en el mundo laboral, Correa planteó el otro objetivo que busca Milei: «Con la reforma laboral, quiere insertarnos en una colonia yankee«.

Es importante destacar que el actual funcionario bonaerense admite que «hay que dar el debate pero hacerlo acorde al mundo real, entonces lo que propongo es discutir en el marco de la realidad».



Para finalizar, Correa dejó planteado un proyecto de su autoría que se hizo ley: «Como diputado de la Nación fui parte de la ley de teletrabajo que después se replicó en Latinoamérica».