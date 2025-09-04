Desalambrar

Milei cerró la campaña pidiendo que «vayan a votar» con la consigna «kirchnerismo Nunca Más»

miércoles, 3 de septiembre de 2025 2 min de lectura

Demasiado en la previa, acusaciones cruzadas y construcción de escenarios que inundaron las redes, para que la batalla tome forma. El Presidente de la Nación aterrizó en Moreno e ingresó como rockstar al barro del club Villa Angela.

Las grandes líneas que se repitieron a lo largo de su oratoria (leída), el estandarte de Milei es «kirchnerismo nunca más», es decir, que la idea fuerza queda situada y sujeta a derrotar a Kicillof como el último representante del Estado Presente, a quien Milei califica como «soviético, empobrecedor».


El mandatario se refirió a las operaciones, en defensa de la ética y moral de su gobierno, especialmente de su hermana Karina Milei.


Lo interesante de observar – más allá de las frases que abonan al alucinatorio social – es la repitencia de Milei sobre las encuestas que dan un «empate técnico» y que la no concurrencia de las personas de bien podría significar la victoria del «kirchnerismo», una apuesta final a la «ultra polarización» en la batalla electoral del 7 de septiembre.

