Milei definió sepultar la industria y primarizar la Argentina



Apertura de sesiones del Congreso y Javier Milei confirma su deseo: en materia productiva la apuesta de la Argentina tiene tres vectores: agro, energía y minería. Despejando malas interpretaciones, el señor Presidente de la Nación aclaró que «serán estos sectores quienes absorberán la mano de obra que las viejas industrias descartarán«.



Respecto de la energía señaló que el país pasará de realizar exportaciones de alrededor de 8000 millones de dólares a 50.000 millones de dólares en unos años. Y aseguró que Neuquén se convertirá «en otra de las metrópolis argentinas», junto a otras ciudades relacionadas a la minería, dando a entender que vamos hacia un esquema de grandes migraciones poblacionales que seguirán el rumbo de la producción de la nueva economía.



Sobre la minería aseguró que será una de las grandes empleadoras. «Se desplegará por toda la cordillera generando cientos de miles de puestos de trabajo» y dirigiéndose a la bancada opositora en el Congreso, los acusó de no copiar siquiera el modelo chileno. «Si hiciéramos las cosas que hace Chile, la cordillera nos daría un millón de puestos de trabajo reales», aventuró.



El sector agropecuario también se llevó unas líneas. Dijo que tendá su revolución y que la Argentina está «en condiciones de producir 300 millones de toneladas de granos, duplicando la producción actual«. «Para ello daremos un régimen de derecho de propiedad a los innovadores en semillas y continuaremos el sendero de baja de retenciones»