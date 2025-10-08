Milei depende del resultado de octubre, lejos queda el 2027

La noche del 7 de septiembre impuso un compás de larga espera que culmina el 26 de octubre. Los resultados de esa jornada podrían convertirse en una noche extenuante para la gestión presidencial. La macro pende del hilo norteamericano y la micro golpea a la mayoría de los sectores. Freno de la economía, ancla del dólar, escándalos de corrupción, causas judiciales que recién se abren y un espectáculo musical del Presidente en el Movistar donde no hay arena política.



Pedro Fleitas es un hombre de barrio que no olvida las consecuencias de la convertibilidad o el peronismo de Menem; la llegada de la Alianza (UCR y FREPASO), la implosión del modelo y la explosión social que dejó muertos que algunos recuerdan.



Militante territorial, trabajador municipal, toma la inquietud naciente: ¿la gestión de Milei tiene la fuerza, los votos y la capacidad para afrontar los dos años que le restan?



Si bien encuentra semejanzas con el 2001, Fleitas considera que las condiciones actuales deben traducirse en acciones de lucha, resistencia, organización y construir el proyecto que contenga la unidad para volver al poder en 2027.



«Milei depende del resultado de octubre para saber como sigue o si continúa«, abre Fleitas el interrogante que circula en el planeta institucional, donde la política olfatea fin de ciclo.



Entrevista completa en Desalambrar Tv: