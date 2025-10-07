Milei llenó el Movistar Arena y dio un recital histórico con clásicos de la música

El presidente Javier Milei volvió a protagonizar una jornada histórica en el Movistar Arena, donde miles de militantes de Las Fuerzas del Cielo colmaron por completo el estadio porteño para acompañar el lanzamiento de su nuevo libro, La construcción del milagro. Pero antes de tomar el micrófono para hablar de economía y libertad, el mandatario ofreció un espectáculo musical que desató la euforia del público y reafirmó el vínculo emocional que lo une con su movimiento.



Pasadas las 20.30, con el estadio repleto y las luces en penumbra, comenzó a sonar Gonna Fly Now, el icónico tema de Rocky, mientras los militantes agitaban banderas y coreaban su nombre. El ingreso del Presidente, abriéndose paso entre la multitud, fue recibido con gritos ensordecedores. Acto seguido, el rugido del shofar —símbolo espiritual recurrente en los actos libertarios— marcó su llegada al escenario, donde estalló Panic Show, la canción de La Renga que desde hace años lo identifica en cada presentación pública.



La ovación fue total. “¡Milei querido, el pueblo está contigo!”, coreaban los presentes mientras el jefe de Estado saludaba a los costados del escenario, visiblemente emocionado. “Quiero darle las gracias a las Fuerzas del Cielo, porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del Cielo”, expresó luego, en un mensaje que combinó mística y convicción política.



El recital comenzó con una potente versión de Demoliendo Hoteles, el clásico de Charly García, y continuó con El rock del gato de Los Ratones Paranoicos, Blues del equipaje de La Mississippi y una encendida interpretación de No me arrepiento de este amor en la versión punk de Attaque 77. Más tarde, sorprendió al público al entonar Libre, de Nino Bravo, cargada de referencias simbólicas al comunismo y a la caída del Muro de Berlín. Incluso reversionó Tu vicio, también de Charly García, adaptando la letra y gritando con fuerza: “¡Soy un liberal!”.



Milei estuvo acompañado por su banda, integrada por colaboradores y legisladores de su entorno más cercano, entre ellos los diputados nacionales Lilia Lemoine y Alberto “Bertie” Benegas Lynch. “¡Libertad, Libertad!”, gritaban los presentes mientras el presidente mezclaba rock con consignas políticas, en un espectáculo donde lo musical y lo ideológico se fundieron en un mismo mensaje.



Durante todo el show, el fervor no decayó. Las tribunas del Movistar Arena explotaron al grito de “¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!” y, entre risas, Milei se sumó a los cánticos contra el kirchnerismo: “¡Cristina tobillera!”, lanzó junto a la multitud, que respondió con ironía y energía. Más tarde, el estadio entero entonó “Y ya lo ve, y ya lo ve, es para Cristina que lo mira por TV”, a lo que el mandatario agregó: “¡Desde su prisión domiciliaria!”.

FUENTE: LA DERECHA DIARIO