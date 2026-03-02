Milei: «Los peronistas son los mas chorros de la historia»

APERTURA DE SESIONES 2026 , CONGRESO DE LA NACIÓN –



Javier Milei lee el guión y puede improvisar para que el espectáculo nunca se detenga. Solo requirió que alguien de la oposición ofrezca la carnada, una frase, tal como «se olvidó de la justicia social”. Entonces El León, esta vez acompañada por un Congreso más fortalecido, responde: «Son una manga de delincuentes y por ese motivo tienen a su líder presa”, en referencia a Cristina Kirchner.



“Ignorantes: la justicia social es un robo. Implica un trato desigual frente a la ley, manga de delincuentes. Por eso tienen a la suya presa”, indicó al comienzo del discurso.



En respuesta, los legisladores peronistas le recordaron la causa que tiene iniciada su hermana, la secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei, acusada de recibir el 3% de los sobornos vinculados al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien se encuentra actualmente procesado: “Siga con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos, que los audios son falsos y que el que declaró dijo que era mentira y que no tienen los crudos”, añadió.



Por último, volvió a calificar a los miembros del bloque opositor como “chorros” y subrayó que Cristina Kirchner seguirá detenida en su casa, con prisión domiciliaria, por la causa Cuadernos, por el memorándum de Irán y por Vialidad porque «los peronistas son los más chorros de la historia”.



“Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos. Sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando caigan en la justicia por mentirosos”, manifestó el presidente.



FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS